Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Белоруссия ожидает вступления в ШОС в июле

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Белоруссия планирует стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в июле этого года, сообщил белорусский президент Александр Лукашенко.

"Ориентировочно в июле текущего года в Астане планируется провести очередной саммит ШОС. Было бы очень символично, и мы бы это приветствовали, если бы Беларусь именно в Астане стала полноценным членом ШОС. Мы вас будем об этом просить", - сказал Лукашенко в понедельник в Минске на встрече с послом Казахстана в Белоруссии Ерланом Байжановым. Слова Лукашенко приводит госагентство "БелТА".

В миреБелоруссия присоединилась к международным договорам в рамках ШОСБелоруссия присоединилась к международным договорам в рамках ШОСЧитать подробнее

Лукашенко отметил, что в настоящее время Казахстан председательствует в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и в ШОС. "От председательствующей стороны, естественно, многое зависит. И министерству иностранных дел нашему надо активнее поработать в этом плане", - отметил он.

Ранее заместитель генерального секретаря ШОС Нурлан Ермекбаев не исключал, что Белоруссия получит статус полноправного члена организации на ближайшем саммите ШОС, который пройдет летом в Астане.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации.

Александр Лукашенко ШОС Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Еврокомиссия оштрафовала Apple более чем на 1,8 млрд евро

Еврокомиссия оштрафовала Apple более чем на 1,8 млрд евро

Шольц отверг поставку Киеву ракет Taurus, если для атаки потребуются военные ФРГ

Шольц отверг поставку Киеву ракет Taurus, если для атаки потребуются военные ФРГ

Начальник Генштаба Франции предлагал НАТО обсудить отправку войск на Украину

Что случилось этой ночью: понедельник, 4 марта

Корабль Crew Dragon с космонавтом Александром Гребенкиным в экипаже стартовал к МКС

Хейли победила Трампа на республиканских праймериз в округе Колумбия

Хейли победила Трампа на республиканских праймериз в округе Колумбия

Оливковое масло в ЕС за год подорожало на 50%

Оливковое масло в ЕС за год подорожало на 50%

ОАЭ продолжит дополнительно сокращать добычу нефти на 163 тыс. б/с во II кв.

ОАЭ продолжит дополнительно сокращать добычу нефти на 163 тыс. б/с во II кв.

Саудовская Аравия продлила добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с

Премьером Пакистана избрали Шахбаза Шарифа

Премьером Пакистана избрали Шахбаза Шарифа
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });