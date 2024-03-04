Лукашенко уточнил порядок перевода госорганов на работу в условиях военного времени

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, определяющий порядок перехода госорганов на военное время, сообщила его пресс-служба.

Указ "О переводе государственных органов и иных организаций на работу в условиях военного времени" "совершенствует порядок перевода государственных органов и иных организаций с работы в условиях мирного времени на военное, обеспечения их согласованного и эффективного взаимодействия при возникновении угроз национальной безопасности с учетом изменения военно-политических условий", сообщил телеграм-канал "Пул Первого".

Указом определен круг государственных органов, на которые распространяется его действие, в том числе он дополнен Всебелорусским народным собранием, палатами Национального собрания, Конституционным и Верховным судами.

"Предусмотрена также возможность присвоения при введении военного положения руководителям отдельных государственных органов и ряда организаций воинских званий", - отметили в пресс-службе.

Предполагается, что издание указа позволит обеспечить системное и бесперебойное функционирование государственного аппарата в период нарастания военной угрозы и в военное время.