Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Лукашенко уточнил порядок перевода госорганов на работу в условиях военного времени

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, определяющий порядок перехода госорганов на военное время, сообщила его пресс-служба.

Указ "О переводе государственных органов и иных организаций на работу в условиях военного времени" "совершенствует порядок перевода государственных органов и иных организаций с работы в условиях мирного времени на военное, обеспечения их согласованного и эффективного взаимодействия при возникновении угроз национальной безопасности с учетом изменения военно-политических условий", сообщил телеграм-канал "Пул Первого".

Указом определен круг государственных органов, на которые распространяется его действие, в том числе он дополнен Всебелорусским народным собранием, палатами Национального собрания, Конституционным и Верховным судами.

"Предусмотрена также возможность присвоения при введении военного положения руководителям отдельных государственных органов и ряда организаций воинских званий", - отметили в пресс-службе.

Предполагается, что издание указа позволит обеспечить системное и бесперебойное функционирование государственного аппарата в период нарастания военной угрозы и в военное время.

Александр Лукашенко Белоруссия Национальное собрание Верховный суд Конституционный суд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Украина готова к продлению транзита российского газа при инициативе ЕС

Украина готова к продлению транзита российского газа при инициативе ЕС

Еврокомиссия оштрафовала Apple более чем на 1,8 млрд евро

Еврокомиссия оштрафовала Apple более чем на 1,8 млрд евро

Шольц отверг поставку Киеву ракет Taurus, если для атаки потребуются военные ФРГ

Шольц отверг поставку Киеву ракет Taurus, если для атаки потребуются военные ФРГ

Начальник Генштаба Франции предлагал НАТО обсудить отправку войск на Украину

Что случилось этой ночью: понедельник, 4 марта

Корабль Crew Dragon с космонавтом Александром Гребенкиным в экипаже стартовал к МКС

Хейли победила Трампа на республиканских праймериз в округе Колумбия

Хейли победила Трампа на республиканских праймериз в округе Колумбия

Оливковое масло в ЕС за год подорожало на 50%

Оливковое масло в ЕС за год подорожало на 50%

ОАЭ продолжит дополнительно сокращать добычу нефти на 163 тыс. б/с во II кв.

ОАЭ продолжит дополнительно сокращать добычу нефти на 163 тыс. б/с во II кв.
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });