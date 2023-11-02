В Белоруссии задумались над возрождением военной прокуратуры

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - На совещании у президента Белоруссии Александра Лукашенко в четверг обсуждается целесообразность возрождения в республике военной прокуратуры.

"Тема сегодняшнего мероприятия - военная прокуратура. Не буду характеризовать обстановку в мире, вы прекрасно ее знаете. Просто напомню, что в 2014 году было принято решение о ликвидации системы военных прокуратур", - сказал Лукашенко, слова которого приводит президентская пресс-служба.

Полномочия по надзору за исполнением законодательства в вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях Белоруссии были переданы гражданским органам прокуратуры.

"Встает закономерный вопрос: а сейчас обстановка в этих областях изменилась? Наверное. Встает вопрос: настолько изменилась, что нам надо создавать военные прокуратуры? Вопрос главный сегодня: надо или не надо воссоздавать систему прокурорского надзора, которая была до 2014 года", - отметил Лукашенко.

В четверг глава Белоруссии созвал совещание с силовиками для обсуждения целесообразности возрождения системы военных прокуратур, которая была ликвидирована в республике около 10 лет назад.