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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:13

В Белоруссии задумались над возрождением военной прокуратуры

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - На совещании у президента Белоруссии Александра Лукашенко в четверг обсуждается целесообразность возрождения в республике военной прокуратуры.

"Тема сегодняшнего мероприятия - военная прокуратура. Не буду характеризовать обстановку в мире, вы прекрасно ее знаете. Просто напомню, что в 2014 году было принято решение о ликвидации системы военных прокуратур", - сказал Лукашенко, слова которого приводит президентская пресс-служба.

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Полномочия по надзору за исполнением законодательства в вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях Белоруссии были переданы гражданским органам прокуратуры.

"Встает закономерный вопрос: а сейчас обстановка в этих областях изменилась? Наверное. Встает вопрос: настолько изменилась, что нам надо создавать военные прокуратуры? Вопрос главный сегодня: надо или не надо воссоздавать систему прокурорского надзора, которая была до 2014 года", - отметил Лукашенко.

В четверг глава Белоруссии созвал совещание с силовиками для обсуждения целесообразности возрождения системы военных прокуратур, которая была ликвидирована в республике около 10 лет назад.

Белоруссия Александр Лукашенко
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