В Минске сочли оправданным размещение в Белоруссии тактического ядерного оружия

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Размещение в Белоруссии российского тактического ядерного оружия абсолютно оправдано на фоне милитаризации Европы, подчеркивают в Минске.

"Принимая во внимание, что большинство стран ЕС являются не только членами самой вооруженной в мире военно-политической Организации Североатлантического Договора (НАТО), но и непропорционально наращивают свои военные потенциалы, осуждение Евросоюзом шагов по реализации суверенного права Беларуси по размещению на своей территории ядерного оружия, осуществленного в полном соответствии с международным правом, позволяет с уверенностью заявлять о том, что наши вынужденные защитные действия совершенно оправданны", - заявили в министерстве иностранных дел Белоруссии в среду.

По мнению белорусской стороны, упоминание Европейским союзом Будапештского меморандума не выдерживает никакой критики.

В МИД напомнили, что "статья 1 указанного документа обязывает страны-гаранты в лице США и Великобритании "уважать независимость, суверенитет и существующие границы Республики Беларусь", а статья 3 устанавливает, что страны-гаранты будут "воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим интересам осуществление Республикой Беларусь прав, присущих ее суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущества любого рода".

"В этой связи напоминаем, что первые незаконные экономические санкции против Беларуси были введены ЕС более 20 лет тому назад, и все эти годы страны Запада категорически отказывались обсуждать свои прямые нарушения по документу, а отдельные вообще заявляли об отсутствии для них его юридической силы", - подчеркнули в МИД Белоруссии.

В конце марта прошлого года президент РФ Владимир Путин сообщил о договоренности с белорусским коллегой Александром Лукашенко о размещении в республике тактического ядерного оружия.

Президент РФ заявлял, что Белоруссии передан ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем тактического ядерного оружия.

25 мая в Минске главы военных ведомств РФ и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории.

"Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной", - сказал Шойгу тогда в Минске.