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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Корейская линия Sinokor приостановит судозаходы в порт Восточный

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Южнокорейская морская контейнерная линия Sinokor приостанавливает судозаходы в приморский порт Восточный (Приморье), сообщил генеральный агент Sinokor Merchant Marine в России.

""Синокор" приостанавливает сервис на порт Восточный в импортном и экспортном направлениях до последующего уведомления", - сообщает сайе "Синокор Рус".

В уведомлении также говорится, что последние рейсы в порт Восточный возможны до 31 марта 2024 года. Дальнейшие отправки контейнеров перевозчик предлагает планировать либо через порт Владивосток, либо судами сторонних линий. "Интерфакс" направил запрос в Sinokor.

Как сказано на сайте "Синокора", в порту Восточный перевозчик заходит своими судами на терминал "Восточная Стивидорная компания" (ВСК, входит в Global Ports).

В пресс-службе ВСК "Интерфаксу" сообщили, что не комментируют условия сотрудничества с конкретными клиентами. "У ВСК широкий диверсифицированный портфель российских и иностранных клиентов. Мы выполняем все обязательства перед клиентами, продолжаем работу по контрактам в полном объеме", - сообщили агентству в компании.

ООО "Восточная стивидорная компания" в феврале 2024 года попала под санкции США.

Global Ports - крупнейший оператор морских контейнерных терминалов в России. Компания владеет контейнерными и многофункциональными терминалами в России ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии - в Хельсинки и Котке (под управлением Multi-Link Terminals Oy, СП Global Ports и CMA Terminals). Также распоряжается внутренним терминалом "Логистический парк "Янино" под Санкт-Петербургом. Крупнейший акционер Global Ports - группа компаний "Дело" Сергея Шишкарева и "Росатома".

Global Ports Восточный Приморье ВСК США Sinokor Южная Корея
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