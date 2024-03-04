Израильские военные сообщили о ликвидации десятков палестинских бойцов

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе наземной операции в секторе Газа за последние сутки уничтожили десятки палестинских бойцов, а также арестовали свыше 80 человек, подозреваемых в связях с радикальными палестинскими группировками, передают израильские СМИ.

В частности, за последние сутки солдаты ЦАХАЛ ликвидировали в общей сложности 15 бойцов группировки ХАМАС, осуществлявших накануне атаки по поселкам близ границы Израиля с сектором Газа. Кроме того, военнослужащие организовали эвакуацию мирного населения в Хан-Юнисе и арестовали свыше 80 подозреваемых, которые пытались смешаться с мирными гражданами.

В ночь на понедельник сотрудники полиции Иерусалима арестовали восемь подозреваемых в связях с террористами. Также на Западном берегу реки Иордан сотрудники службы безопасности ШАБАК и пограничной полиции МАГАВ задержали 13 подозреваемых в террористической деятельности, их передали следователям для допроса. Кроме того, крупный рейд провели в Рамаллахе, арестовав несколько человек, отмечает The Jerusalem Post.

В понедельник север Израиля подвергся обстрелу противотанковыми ракетами, при которых сигналы тревоги не успевают сработать вовремя и звучат уже после разрыва первой ракеты, сообщает израильский новостной портал Newsru.co.il. В результате после попадания противотанковой ракеты в районе населенного пункта Маргалиот один человек погиб, еще двое получили тяжелые ранения, еще четверо - ранения средней тяжести, также один человек получил легкое ранение. Все они - иностранные рабочие. Их эвакуировали в больницы.

Спустя некоторое время после инцидента, по данным арабских СМИ, Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по югу Ливана. В результате этого обстрела погибли как минимум три человека.

Между тем, хуситы сообщили об атаке на коммерческое судно в Аравийском море. Они заявили, что судно принадлежит Израилю, и что в него было зафиксировано попадание ракеты.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 253 человека были взяты в заложники; по израильским подсчетам, 136 заложников до сих пор остаются у ХАМАС. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. По утверждению Минздрава сектора Газа, общее число погибших в анклаве палестинцев с 7 октября превысило 30 тыс., раненых - 70 тыс.