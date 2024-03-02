Боррель потребовал расследования гибели палестинцев во время доставки гумпомощи

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В связи с гибелью 29 февраля гражданских лиц, пытавшихся получить доступ к гуманитарной продовольственной помощи в секторе Газа, должно быть проведено расследование, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

В заявлении говорится, что "обстрел израильскими солдатами гражданских лиц, пытавшихся получить доступ к продовольственной помощи, не имеет оправдания".



"Мы требуем, чтобы в отношении этого трагического события было проведено беспристрастное международное расследование, которое позволит составить четкую картину событий и ответственности. В любом случае, Израиль отвечает за соблюдение норм международного права и защиту распределения гуманитарной помощи среди гражданского населения", - говорится в заявлении Борреля, опубликованном в субботу в Брюсселе.

Высокий представитель ЕС связывает произошедшее в секторе Газа с "ограничениями, введенными израильской армией, и препятствиями поставкам гуманитарной помощи со стороны воинствующих экстремистов".

"Этот очень серьезный инцидент показывает, что ограничения на поступление гуманитарной помощи способствуют возникновению дефицита, голода и болезней, а также приводящего к насилию уровня отчаяния. Неутихающие боевые действия и игнорирование международного гуманитарного права породят полный хаос, который сделает невозможным распределение гуманитарной помощи", - предупреждает глава европейской дипломатии.

Не менее 104 палестинцев погибли в очереди за гуманитарной помощью в секторе Газа в минувший четверг. Израиль утверждает, что произошла давка, а палестинские медслужбы винят израильских военных и говорят об ударах по мирным жителям.