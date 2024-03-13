В ЦАХАЛ заявили о ликвидации в Ливане одного из командиров ХАМАС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду заявили о ликвидации двух членов радикальной группировки ХАМАС при авиаударе на юге Ливана, сообщает The Jerusalem Post.

Одним из ликвидированных бойцов оказался Хади Мустафа, высокопоставленный член боевого крыла группировки. Предполагается, что он играл важную роль в организации атак на Израиль.

Силы ЦАХАЛ нанесли удар беспилотником по автомобилю, на котором передвигался Мустафа. По данным издания, он жил близ города Тир на юге Ливана в лагере палестинских беженцев.