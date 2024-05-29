В США рассчитывают определиться с преемником Столтенберга до саммита НАТО

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Вашингтон рассчитывает, что консенсус по кандидатуре преемника Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО будет готов к саммиту альянса, запланированному на 9-11 июля в Вашингтоне, заявила перед неформальной встречи глав МИД стран НАТО постоянный представитель США при организации Джулианн Смит. Ее слова приводит EFE.

"Наша цель заключается в том, чтобы подготовить всё к саммиту в Вашингтоне", - сказала Смит.

По ее словам, союзники по альянсу "продолжают обсуждение" кандидатов на пост: уходящего из политики премьер-министра Нидерландов Марка Рютте и президента Румынии Клауса Йоханниса.

"Как известно, Рютте пользуется сильной поддержкой, но не все союзники готовы одобрить его кандидатуру. Поэтому, нас ожидают дискуссии по этому вопросу", - добавила Смит.

В 2023 году тогда 56-летний Рютте заявил о желании уйти из политики. В 2024 году он завершает пребывание на посту премьер-министра Нидерландов, которое длится 13 лет.

По данным портала Euractiv, сейчас только три страны НАТО выступают против Рютте и за Йоханниса: Венгрия, Румыния и Словакия. Ранее против Рютте высказывалась Турция, однако считается, что теперь в Анкаре сняли возражения против назначения его генсеком НАТО.

Euractiv отмечает, что страны, вероятно, все же не успеют согласовать следующего генсека до саммита. "Натовские дипломаты все еще надеются, что назначение состоится до июльского саммита НАТО (...). Однако некоторые собеседники Euractiv предупредили, что данная цель выглядит все менее реалистичной", - отмечается в материале.

Официальные выборы генсека НАТО не предусмотрены, альянс назначает его на основе консенсуса всех стран-членов.