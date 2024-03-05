Блинкен и Ганц обсудили доставку гумпомощи в Газу и перемирие между Израилем и ХАМАС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен и член военного кабинета Бенни Ганц в ходе встречи во вторник обсудили тему доставки гуманитарной помощи в сектор Газа и попытки достижения перемирия между ХАМАС и Израилем, заявил в ходе брифинга представитель Госдепа Мэттью Миллер.

По его словам, позиция администрации США заключается в том, что препятствия для достижения перемирия на шесть недель "не являются непреодолимыми" и в Вашингтоне полагают, что достижение соглашения между Израилем и ХАМАС возможно.

Высокопоставленный представитель движения ХАМАС Усама Хамдан по итогам третьего дня переговоров с египетскими и катарскими медиаторами заявил, что освобождение заложников, захваченных ХАМАС во время атаки 7 октября 2023 года, произойдет только после достижения постоянного перемирия.

Кроме того, в ходе пресс-конференции в Бейруте он заявил журналистам, что "мы говорим Вашингтону, что прекращение поставок вооружений Израилю еще более важно, чем отправка помощи в сектор Газа".

По информации портала "Едиот Ахронот" представители ХАМАС пока остаются в Каире для дальнейших переговоров.

Во вторник с самолетов США, Иордании, Египта и Франции сбросили на парашютах грузы с гуманитарной помощью в сектор Газа. Грузы сбросили в нескольких районах анклава, включая северные территории.

Между тем, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила во вторник о завершении уничтожения крупнейшего тоннеля ХАМАС, обнаруженного в секторе Газа, который группировка использовала для совершения атак. Части тоннеля взорвали саперы, и позднее силы ЦАХАЛ залили оставшиеся подземные переходы бетоном. Этот тоннель был достаточно широким, что по нему могли передвигаться даже транспортные средства. В некоторых местах он уходил под землю на 50 метров. Он впервые был обнаружен в декабре 2023 года.

Также в ЦАХАЛ заявили, что ВВС нанесли за вторник несколько авиаударов по нескольким позициям "Хезболлы" на юге Ливана, в том числе, ударили по центру командования, позициям для запуска ракет и зданиям, которыми пользовалась группировка, передает The Times of Israel.

По информации базирующегося в Великобритании катарского издания "Аль-Араби Аль-Джадид", как минимум четыре мирных жителя погибли после удара ВВС Израиля по югу Ливана, который пришелся на населенный пункт Хула. Все они являются членами одной семьи.

Вечером во вторник сигнал системы предупреждения о ракетных обстрелах раздались в городах на севере Израиля: в Кирьят-Шмоне, Бейт-Хилеле, Кфар-Блуме, Амире. По информации израильского новостного портала newsru.co.il, работают системы ПВО: из Ливана запустили примерно 20 ракет, и, вероятно, одна из них или ее обломки упали на территории города.

Утром во вторник израильский F-15 сбил беспилотник, который проник в воздушное пространство Израиля с территории Сирии, как заявили в Армии обороны Израиля.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С 24 ноября 2023 года в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления, и боевые действия возобновились 1 декабря 2023 года.

Израиль считает, что в Газе остаются 130 заложников, 99 из которых, как полагают, живы.