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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Израиль и ХАМАС договорились об основных пунктах перемирия

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Израиль и палестинская группировка ХАМАС согласовали основные пункты нового соглашения о перемирии и обмене заложниками, сообщает во вторник агентство ЭФЭ со ссылкой на палестинские и египетские источники.

"На данный момент обе стороны достигли договоренности, согласно которой перемирие продлится 40 дней, в течение которых 40 израильских заложников, в том числе женщин, детей и мужчин старше 60 лет, отпустят в обмен на освобождение из израильских тюрем 404 палестинских заключенных ", - информирует ЭФЭ.

Агентство отмечает, что переговоры по заключению сделки все еще продолжаются в Каире.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С 24 ноября 2023 года в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления, и боевые действия возобновились 1 декабря 2023 года.

Израиль считает, что в Газе остаются 130 заложников, 99 из которых, как полагают, живы.

Хроника 07 октября 2023 года – 05 марта 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС сектор Газа
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