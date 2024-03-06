Никки Хейли может в среду объявить о выходе из президентской гонки в США

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Экс-постпред США при НАТО Никки Хейли планирует в среду объявить о выходе из гонки за выдвижение кандидатом в президенты страны от Республиканской партии, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"Никки Хейли планирует приостановить свою президентскую предвыборную кампанию во время выступления в среду утром", - информирует газета.

Ожидается, что бывший постпред США при НАТО сделает краткое объявление приблизительно в 10:00 по местному времени (18:00 по Москве) в Чарлстоне (штат Южная Каролина).

Помимо этого, по данным собеседников WSJ, она не собирается в ходе выступления заявить о поддержке кандидатуры экс-президента США Дональда Трампа. Вместо этого, отметили источники, Хейли призовет его принять усилия для того, "чтобы завоевать поддержку республиканцев и независимых избирателей, которые поддержали ее".

Решение выйти из предвыборной гонки Хейли приняла после "супервторника" - дня, когда внутрипартийные выборы прошли в 16 штатах. По итогам подсчета голосов, ей удалось одержать победу лишь в штате Вермонт. Ранее в марте Хейли одержала победу на предварительных выборах в Вашингтоне (округ Колумбия).

Газета пишет, что 52-летняя Хейли стала первым крупным кандидатом на выдвижение в президенты, бросившим вызов бывшему главе государства.

Ранее в ходе предвыборной кампании Хейли пообещала поддержать другого возможного кандидата от партии. Однако, когда ее спрашивали о Трампе, она не подтверждала свои слова.

"Я могу сказать вам, что у меня серьезные опасения по поводу Дональда Трампа. У меня есть более серьезные опасения по поводу президента США Джо Байдена", - заявила она в конце февраля.

При этом она сослалась на 91 уголовное обвинение, предъявленное Трампу по таким темам, как обращение с секретными документами и попытки отменить результаты президентских выборов 2020 года.

5 марта в США прошел так называемый супервторник, когда внутрипартийные выборы провели сразу в нескольких штатах. Американские СМИ отмечали, что для Хейли этот день был последним шансом нагнать основного соперника - Трампа.

Внутрипартийные выборы в США проводят в виде кокусов и праймериз. Праймериз организуют власти штата, в то время как кокусы - это неформальные встречи, проходящие по инициативе членов партии, в ходе которых проходит обсуждение вероятных кандидатов в президенты. Сначала проходят дебаты, потом - голосование.

Внутрипартийные выборы завершатся в июне. В июле пройдет съезд Республиканской партии, в августе - съезд Демократической партии. Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.