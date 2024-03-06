Хейли побеждает Трампа на супервторнике республиканских праймериз только в Вермонте

Экс-президент США лидирует в 14 штатах, в Юте подсчет голосов не завершили

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Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Участница президентской гонки от Республиканской партии Никки Хейли побеждает на праймериз в штате Вермонт, в остальных штатах-участниках "супервторника" выигрывает экс-президент США Дональд Трамп.

"Для нас честь получить сегодня поддержку миллионов американцев по всей стране, в том числе в Вермонте. Никки стала первой женщиной-республиканкой, победившей на двух президентских праймериз", - приводит The Washington Post выдержки из заявления кампании Хейли.

Ранее в марте Хейли одержала победу на предварительных выборах в Вашингтоне (округ Колумбия).

По данным Fox News, согласно результатам подсчета 98,87% голосов, Хейли заручилась поддержкой 49,87% избирателей. В случае если этот показатель достигнет 50%, она получит всех 17 делегатов штата. В противном случае их распределят пропорционально.

Телеканал сообщает, что в еще 14 штатах, где проходили внутрипартийные выборы во вторник, по предварительному подсчету голосов со значительным отрывом лидирует Трамп. При этом пока не известна обстановка с голосами в Юте, так как там на данный момент подсчитали менее 1% голосов.

В штабе Хейли также заявили, что кандидатура Трампа вызывает "глубокую обеспокоенность" у многих республиканских избирателей.

"Сегодня значительная часть республиканских избирателей по-прежнему выражает глубокую обеспокоенность по поводу Дональда Трампа. Это не похоже на единство, которое необходимо нашей партии для успеха. Устранение беспокойства избирателей сделает лучше Республиканскую партию и Америку", - отметили в команде Хейли.

5 марта в США прошел так называемый супервторник, когда внутрипартийные выборы провели сразу в нескольких штатах. Американские СМИ отмечают, что для Хейли это последний шанс нагнать своего основного соперника – Трампа.

У Республиканской партии остались два основных кандидата на выдвижение на президентские выборы – бывший постпред США при НАТО Хейли и Трамп.

Внутрипартийные выборы в США проводят в виде кокусов и праймериз. Праймериз организуют власти штата, в то время как кокусы – это неформальные встречи, проходящие по инициативе членов партии, в ходе которых обсуждаются вероятные кандидаты в президенты. Сначала проходят дебаты, потом – голосование.

Внутрипартийные выборы завершатся в июне. В июле пройдет съезд Республиканской партии, в августе – съезд Демократической партии. Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.