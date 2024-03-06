Никки Хейли объявила о выходе из президентской гонки в США

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Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Экс-постпред США при ООН Никки Хейли объявила о выходе из гонки за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.

"Настало время для остановки моей кампании", - сказала она, выступая перед сторонниками.

"По всей вероятности, Дональд Трамп станет кандидатом от Республиканской партии, когда состоится съезд нашей партии в июле. Я поздравляю его и желаю ему удачи", - добавила она. Вместе с тем Хейли не стала напрямую призывать своих сторонников голосовать за Трампа на президентских выборах в ноябре 2024 года. Вместо этого она выразила надежду, что Трампу удастся убедить ее электорат проголосовать за него.

Хейли раскритиковала политиков США левого толка, заявив, что "путь к социализму - это путь к краху". Также она заявила, что Конгресс не работает эффективно. Говоря о внешней политике, Хейли призвала Вашингтон активнее участвовать в событиях за пределами США и оказывать дальнейшую поддержку Украине и Израилю.

Хейли завершила участие в президентской гонке после публикации результатов "супервторника" - первичных выборов в большой группе американских штатов. Она практически нигде не добилась успеха.

Таким образом, из борьбы в Республиканской партии вышел последний реальный конкурент Трампа.