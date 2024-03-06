Протестующие польские фермеры стали разбирать брусчатку и забрасывать полицейских

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Протест польских фермеров у здания польского сейма в Варшаве становится жестким – участники акции начали разбирать брусчатку на мостовой и забрасывать булыжниками полицейских, совершена попытка прорыва на территорию, прилегающую к зданию сейма, сообщает в среду телеканал Polsat.

По его данным, в адрес правоохранителей звучат оскорбления. Правонарушители проявили агрессию и к съемочной группе Polsat.

Среди полицейских есть пострадавшие, сообщается о задержаниях.

На место происшествия направлены дополнительные силы полиции. Полицейские призывают протестующих разойтись.

По свидетельству корреспондентов Polsat, у здания сейма складывается "конфликтная ситуация". Также, по их утверждениям, "сейчас небезопасен и центр Варшавы".

Ранее сообщалось, что собравшиеся у здания сейма подожгли "гроб" с надписью "Фермер, он прожил 20 лет, его убил "Зеленый курс". Затем один из участников акции попытался перекинуть его через заграждение, за которым стояли полицейские. Возникла потасовка.

Протесты, на которые, по словам организаторов, могут собраться до 150 тыс. фермеров, проходят в центре Варшавы, в частности у зданий канцелярии главы правительства и сейма.

На подъездах к столице скопилось огромное количество сельскохозяйственной техники, в связи с чем движение транспорта в предместьях Варшавы затруднено. Ранее власти заявили, что не пропустят технику в город.

Протесты сельхозпроизводителей проходят в Польше и других странах Европы уже на протяжении многих недель. Участники акций требуют либо реформы, либо отказа от политики "Зеленого курса" и сельскохозяйственной политики ЕС. "Зеленый курс" ЕС предусматривает достижение климатической нейтральности государствами-членами к 2050 году путем, в том числе, внедрения методов "устойчивого сельского хозяйства", часто несовместимых со сложившимся интенсивным сельхозпроизводством.

Польские фермеры также протестуют против поставок агропродукции, которая беспошлинно поступает с Украины.