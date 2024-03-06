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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:38

Польские фермеры организовали массовые протесты в центре Варшавы

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Потасовка протестующих фермеров с полицией произошла в среду у здания канцелярии премьер-министра Польши в Варшаве, сообщает Polsat.

По данным телеканала, собравшиеся у здания сначала подожгли "гроб" с надписью "Фермер, он прожил 20 лет, его убил "Зеленый курс". Затем один из участников акции попытался перекинуть его через заграждение, за которым стояли полицейские. Возникла потасовка.

Протесты, на которые, по словам организаторов, могут собраться до 150 тыс. фермеров, проходят в центре Варшавы, в частности, у зданий канцелярии главы правительства и Сейма.

На подъездах к столице скопилось огромное количество единиц сельскохозяйственной техники, в связи с чем движение транспорта в предместьях Варшавы затруднено. Ранее власти заявили, что не пропустят технику в город.

Протесты сельхозпроизводителей проходят в Польше и других странах Европы уже на протяжении многих недель. Участники акций требуют либо реформы, либо отказа от политики "Зеленого курса" и сельскохозяйственной политики ЕС. "Зеленый курс" ЕС предусматривает достижение климатической нейтральности государствами-членами к 2050 году путем, в том числе, внедрения методов "устойчивого сельского хозяйства", часто несовместимых со сложившимся интенсивным сельхозпроизводством.

Польские фермеры также протестуют против поставок агропродукции, которая беспошлинно поступает с Украины.

Польша Варшава ЕС
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