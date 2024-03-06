Организаторы протеста польских фермеров отвергли причастность к беспорядкам в Варшаве

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Организаторы массового протеста фермеров в Варшаве считают, что беспорядки у здания Сейма в среду учинили провокаторы.

Об этом сообщил в эфире телеканала Polsat один из организаторов акции протеста Славомир Издебский.

По его словам, к агрессивным действиям прибегли не протестующие фермеры. "Жилетку с логотипом организации сейчас может надеть каждый", - отметил он.

"Мы и ранее многократно протестовали, и у нас не было таких проблем, у нас не было провокаций. Мы постоянно говорили о необходимости сохранять спокойствие", - подчеркнул Издебский.

Ранее Polsat сообщил, что участники акции протеста у здания Сейма начали разбирать брусчатку на мостовой и забрасывать булыжниками полицейских, была совершена попытка прорыва на территорию, прилегающую к зданию.

По данным телеканала, в адрес сотрудников правоохранительных органов звучали оскорбления. Правонарушители проявили агрессию и к съемочной группе Polsat.

Полиции пришлось применить слезоточивый газ. Среди полицейских есть пострадавшие, сообщалось о задержаниях.

На место происшествия были направлены дополнительные силы полиции. Полицейские призывали протестующих разойтись.

По свидетельству корреспондентов Polsat, у здания Сейма сложилась "конфликтная ситуация". Также, по их утверждениям, "сейчас небезопасен и центр Варшавы".

Ранее сообщалось, что собравшиеся у здания сейма подожгли "гроб" с надписью "Фермер, он прожил 20 лет, его убил "Зеленый курс". Затем один из участников акции попытался перекинуть его через заграждение, за которым стояли полицейские. Возникла потасовка.

Протесты, на которые, по словам организаторов, могут собраться до 150 тыс. фермеров, проходят в центре Варшавы, в частности у зданий канцелярии главы правительства и сейма.

На подъездах к столице скопилось огромное количество сельскохозяйственной техники, в связи с чем движение транспорта в предместьях Варшавы затруднено. Ранее власти заявили, что не пропустят технику в город.

Протесты сельхозпроизводителей проходят в Польше и других странах Европы уже на протяжении многих недель. Участники акций требуют либо реформы, либо отказа от политики "Зеленого курса" и сельскохозяйственной политики ЕС. "Зеленый курс" ЕС предусматривает достижение климатической нейтральности государствами-членами к 2050 году путем, в том числе, внедрения методов "устойчивого сельского хозяйства", часто несовместимых со сложившимся интенсивным сельхозпроизводством.

Польские фермеры также протестуют против поставок агропродукции, которая беспошлинно поступает с Украины.