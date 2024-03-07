Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:29

В Китае заявили, что КНР и РФ продолжат сотрудничество по глобальной безопасности

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Сотрудничество Китая и России, направленное на поддержание глобальной и региональной безопасности, продолжится, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"Китай и Россия будут и впредь укреплять международное сотрудничество, направленное на обеспечение региональной и глобальной безопасности и стабильности", - сказал министр на пресс-конференции в рамках проходящей в Пекине сессии ВСНП.

Ван И подчеркнул, что отношения Китая и России являются образцом отношений между крупными странами - ни не направлены против третьих стран и основаны на принципах неконфронтации и неприсоединения.

Китай готов придать отношениям с РФ новый импульс, поскольку они отвечают коренным интересам народов двух стран, добавил глава китайского МИД.

Ван И обратил внимание на активное развитие торгово-экономического сотрудничества КНР и России, а также взаимодействие в рамках ШОС и БРИКС, отметил, что обе страны выступают за многополярность современного мира.

Пекин БРИКС Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Талибы начали арестовывать афганских женщин за нарушение исламского дресс-кода

Талибы начали арестовывать афганских женщин за нарушение исламского дресс-кода

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на Филиппинах

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на Филиппинах

Палата представителей США одобрила пакет законопроектов о расходах на 2024 год

Палата представителей США одобрила пакет законопроектов о расходах на 2024 год

Умер режиссер Римас Туминас

Трамп обратился к сторонникам Хейли с призывом отдать голоса ему

Байден призвал сторонников Хейли поддержать его на президентских выборах

Никки Хейли объявила о выходе из президентской гонки в США

Никки Хейли объявила о выходе из президентской гонки в США

Протестующие польские фермеры стали разбирать брусчатку и забрасывать полицейских

Протестующие польские фермеры стали разбирать брусчатку и забрасывать полицейских

Никки Хейли может в среду объявить о выходе из президентской гонки в США

После отказа от встречи с Лавровым МИД спросил европейских послов об их планах

После отказа от встречи с Лавровым МИД спросил европейских послов об их планах
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });