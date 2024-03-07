В Китае заявили, что КНР и РФ продолжат сотрудничество по глобальной безопасности

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Сотрудничество Китая и России, направленное на поддержание глобальной и региональной безопасности, продолжится, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"Китай и Россия будут и впредь укреплять международное сотрудничество, направленное на обеспечение региональной и глобальной безопасности и стабильности", - сказал министр на пресс-конференции в рамках проходящей в Пекине сессии ВСНП.

Ван И подчеркнул, что отношения Китая и России являются образцом отношений между крупными странами - ни не направлены против третьих стран и основаны на принципах неконфронтации и неприсоединения.

Китай готов придать отношениям с РФ новый импульс, поскольку они отвечают коренным интересам народов двух стран, добавил глава китайского МИД.

Ван И обратил внимание на активное развитие торгово-экономического сотрудничества КНР и России, а также взаимодействие в рамках ШОС и БРИКС, отметил, что обе страны выступают за многополярность современного мира.