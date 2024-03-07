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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:29

Глава МИД КНР призвал США изменить подход к отношениям с Китаем

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Для нормального развития китайско-американских отношений Вашингтон должен изменить подход к ним, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"Мы призываем американскую сторону признать общую тенденцию исторического развития, объективно и рационально смотреть на развитие Китая, активно и прагматично осуществлять обмены с Китаем и выполнять свои обязательства в соответствии со словами и делами", - сказал министр на пресс-конференции в рамках проходящей в Пекине сессии ВСНП.

Он отметил, что после встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом в Сан-Францисков ноябре прошлого года "был достигнут определенный прогресс в китайско-американских отношениях".

"Однако следует отметить, что неправильные представления американской стороны о Китае все еще сохраняются и данные обещания на самом деле не были выполнены", - заявил Ван И.

По его словам, "методы подавления Китая постоянно совершенствовались, список односторонних санкций постоянно расширялся, а желание добавить преступлений достигло невероятного уровня".

Глава МИД КНР отметил, что Пекин в отношениях с Вашингтоном настаивает на соблюдении трех принципов: взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество.

"Это должно стать общим направлением последующей деятельности и усилий между Китаем и Соединенными Штатами", - подчеркнул дипломат.

Он добавил, что не Китай, а США несут ответственность за проблемы в их отношениях с Китаем.

"Если вы сосредоточитесь на подавлении Китая, вы в конечном итоге навредите себе", - сказал Ван И.

Пекин Си Цзиньпин КНР Ван И
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