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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:29

Глава МИД КНР подтвердил приверженность Пекина мирному решению тайваньского вопроса

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Китая Ван И на пресс-конференции в рамках проходящей в Пекине сессии ВСНП подтвердил, что КНР не допустит отделения Тайваня и продолжит усилия по его воссоединению с материковой частью страны мирным путем.

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"Наша политика предельно ясна и заключается в продолжении усилий, направленных на перспективу мирного воссоединения. Также предельно ясно, что Тайваню никогда не будет позволено отделиться от родины", - сказал министр.

Он предупредил, что "те на острове Тайвань, кто хочет участвовать в "тайваньской независимости", несомненно, будут уничтожены историей, а те, кто хочет потворствовать "независимости Тайваня" и поддерживать ее на международной арене, наверняка обожгутся и пожнут горькие плоды".

Глава китайского МИД отметил, что стремление к провозглашению Тайваня независимым "является наиболее разрушительным фактором для мира и стабильности в Тайваньском проливе".

"Чтобы действительно поддерживать мир в Тайваньском проливе, необходимо четко выступать против независимости Тайваня. Чем тверже мы будем придерживаться принципа "одного Китая", тем более гарантированным будет мир в Тайваньском проливе", - подчеркнул Ван И.

Тайвань КНР Ван И
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