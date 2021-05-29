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Полковник Гоиту стал временным президентом Мали

Полковник Гоиту стал временным президентом Мали
Ассими Гойту
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Конституционный суд Мали назначил полковника Ассими Гойту временным президентом страны, сообщает "Би-би-си".

Как отмечается, Гойту уже пытался объявить себя временным президентом в среду. В августе прошлого года он возглавил первый переворот, в результате которого избранный президент Ибрагим Бубакар Кейта покинул свой пост.

Это уже второй временный президент Мали за последнее время. Предыдущего временного президента Ба Ндау вместе с временным премьер-министром Моктаром Уана арестовали военные, но отпустили, когда те в присутствии международных посредников сложили с себя полномочия.

Ндау и Уана возглавляли временное правительство Мали. Его целью было восстановить гражданское правление в течение 18 месяцев. В мае переходное правительство ушло в отставку, и временный президент поручил главе кабмина сформировать новое правительство.

Мали Ассими Гойту

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