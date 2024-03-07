Израиль готов к операции против "Хезболлы", если соглашения с Ливаном не будет до 15 марта

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Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Израильские власти желают до 15 марта добиться соглашения о нормализации ситуации на границе с Ливаном, в противном случае Израиль собирается приступить к полноценной операции против движения "Хезболла", сообщает в четверг The Times of Israel со ссылкой на ливанские СМИ.

По данным связанной с "Хезболлой" газеты "Аль-Ахбар", Израиль хочет отвода сил "Хезболлы" от границы.

При этом, по версии издания, накануне глава Минобороны Израиля Йоав Галлант сообщил спецкоординатору президента США по глобальной инфраструктуре и энергетической безопасности Амосом Хохштейном, что продолжение атак "Хезболлы" на Израиль делает все более вероятным военный вариант решения проблемы в Ливане.

Хохштейн в свою очередь придерживается мнения, что обмен ударами на израильско-ливанской границе не удастся остановить до достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Также в Вашингтоне полагают, что для решения проблемы нужно урегулировать пограничные споры, в том числе в отношении Мазария-Шабъа - спорной территории между Израилем, Ливаном и Сирией, а также развернуть ливанских военных на юге Ливана.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал широкомасштабную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Эти события привели к тому, что некоторые группировки на Ближнем Востоке активизировали атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Одновременно с тем бойцы "Хезболлы" и израильские военные продолжают обстрел позиций друг друга вдоль границы.