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Футболистов призвали использовать экологичный транспорт на Евро-2024

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Европейские неправительственные организации обратились к национальным футбольным командам с просьбой передвигаться во время чемпионата Европы 2024 года на экологичных видах транспорта, сообщает один из подписантов соответствующих писем - Федерация транспорта и окружающей среды Европы (Transport & Environment, T&E).

"Футбольные команды могут сыграть важную роль в борьбе с изменением климата. Вот почему 13 неправительственных организаций собираются вместе, чтобы попросить свои национальные футбольные команды использовать их влияние в качестве образца для подражания как на поле, так и за его пределами, чтобы помочь изменить образ мышления и поведение людей в поездках, а также подавать им пример, когда дело касается выбора транспорта", - заявила T&E.

Футболистам предлагается избегать авиаперелетов с высоким уровнем выбросов и отдавать предпочтение, в частности, железнодорожному транспорту.

По оценке T&E, если французская сборная на пути к базовому лагерю в Падерборне предпочтет самолету прямой поезд из Парижа в Дортмунд, они сократят выбросы CO2 на 98%.

T&E напоминает, что ранее оргкомитет UEFA EURO 2024 подписал соглашение с железнодорожной компанией Deutsche Bahn, стимулирующее болельщиков путешествовать по Германии по железной дороге. "Любой, у кого есть билет на матч, может приобрести билеты со скидкой на поездку на матч и обратно. Билет DB Ticket EURO 2024 будет стоить 29,9 евро за поездку", - сообщает на сайт Deutsche Bahn.

Чемпионат Европы 2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Deutsche Bahn T&E Германия Евро-2024
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