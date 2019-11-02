Испания предложила помочь Грете Тунберг добраться до климатического форума

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила шведской активистке Грете Тунберг помочь пересечь Атлантику, чтобы попасть на климатический форум COP25 в Мадриде, пишет в субботу Politico.

"Было бы замечательно встретиться с тобой здесь, в Мадриде... Мы бы хотели помочь тебе пересечь Атлантику. Мы готовы с тобой связаться, чтобы сделать это возможным", - заявила Рибера.

Тунберг написала в твиттере с просьбой о помощи. "Кажется, я проехала полмира зря. Теперь мне нужно найти способ пересечь Атлантику в ноябре. Если кто-нибудь может мне помочь найти транспорт, я буду очень благодарна", - сказалала она.

Ранее планировалось, что саммит примет Чили, однако на этой неделе президент страны Себастьян Пиньера объявил, что государство не сможет принять мероприятие. Поэтому COP25 перенесли в Мадрид. Сама Тунберг сейчас находится в США.

Деятельность Греты Тунберг

За последний год 16-летняя шведка Грета Тунберг получила широкую известность. Ее приглашали в международные организации, в частности, в ООН. Она активно выступает за защиту окружающей среды и призывает к незамедлительным решительным действиям для борьбы с изменениями климата.

Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам, связанным с климатом, Тунберг в прошлом году начала по пятницам, вместо занятий в школе, приходить к шведскому парламенту, требуя от властей активных мер для защиты окружающей среды. Постепенно ее одиночная акция нашла поддержку в других странах мира и переросла в движение школьников и студентов, требующих действий для предотвращения глобального потепления.

Тунберг поддерживают многие политики и знаменитости. С ней встречался генсек ООН Антониу Гуттерриш и актер Арнольд Шварценеггер.

В сентябре этого года она выступила в ООН, обвинив лидеров стран мира в том, что они, не предпринимая мер по защите климата, "украли" у нее "мечты и детство".