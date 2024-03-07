Швеция вступила в НАТО

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон передал документы о вступлении страны в НАТО госсекретарю США Энтони Блинкену, тем самым завершив процедуру вступления страны в альянс.

"Позвольте мне быть первым, кто поприветствует Швецию в качестве... 32-го члена Организации Североатлантического договора", - заявил Блинкен во время церемонии, принимая документ.

Таким образом, процесс вступления Швеции в НАТО завершился.

Ранее в четверг на сайте госдепа США сообщалось, что протокол о присоединении Швеции к альянсу вступил в силу.

Процесс присоединения Швеции к НАТО начался в 2022 году.

Почти все страны НАТО быстро ратифицировали присоединение Швеции к альянсу. Проблемы возникли только в Турции и Венгрии. Однако после серии переговоров Стамбул и Будапешт сняли возражения и утвердили вступление Стокгольма в НАТО.

Согласно процедуре присоединения к НАТО, все страны-члены подписали протоколы к Североатлантическому договору о присоединении Швеции к альянсу и оповестили об этом США - депозитария договора. Затем генсек альянса Йенс Столтенберг предложил Швеции присоединиться к Североатлантическому договору. После этого Швеция передала госдепу США документы о присоединении.