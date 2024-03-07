Протокол о присоединении Швеции к НАТО вступил в силу

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Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - После почти двухлетних переговоров в четверг протокол о вступлении Швеции в Североатлантический альянс вступил в силу, сообщили в Госдепартаменте США.

В опубликованном на сайте госдепа документе отмечается также, что 7 марта были выполнены все необходимые для присоединения условия.

Таким образом, все ключевые этапы на пути Швеции в НАТО пройдены. Позже в четверг завершатся оставшиеся формальные процедуры по ее присоединению к альянсу.

В опубликованном ранее сообщении Белого дома говорилось, что в четверг Швеция станет членом альянса.

Позже в четверг премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Во вторник президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал закон о ратификации вступления Швеции в НАТО. Венгрия последней из стран НАТО завершила процедуру ратификации. Венгрия оставалась единственным членом альянса, который не одобрял прием Швеции. В Будапеште неоднократно заверяли, что будут готовы ратифицировать вступление Швеции в НАТО, как только Турция сделает это. Турция завершила этот процесс в январе этого года.

В конце февраля венгерские парламентарии проголосовали за ратификацию протокола о вступлении Швеции в НАТО.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году.