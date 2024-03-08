Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

ООН увидела в поселенческой активности Израиля помехи к созданию государства палестинцев

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Обстановка с поселенческой активностью израильтян на палестинских территориях ухудшает перспективы формирования государственности палестинцев, заявил в пятницу верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

"Насилие поселенцев и правонарушения, связанные с поселениями, достигли новых шокирующих уровней, оно рискует устранить любую практическую возможность создать жизнеспособное палестинское государство", - приводят западные СМИ слова Тюрка.

Его заявления прозвучали, когда он представлял доклад, посвященный поселенческой активности Израиля. Согласно данным ООН и из других источников, за 12 месяцев до октября 2023 года зафиксировано появление на Западном берегу реки Иордан еще 24,3 тыс. новых израильских построек. Это самый высокий показатель с момента начала наблюдений в 2017 году.

Также в докладе утверждается, что поселенцы и израильские власти демонстрируют все более интенсивные и регулярные акты насилия против палестинцев на Западном берегу реки Иордан, особенно после нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года.

Обострение палестино-израильского конфликта

В феврале госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне разочарованы планами Израиля возвести еще 3,3 тыс. домов в израильских поселениях на Западном берегу реки Иордан. Госсекретарь отметил, что возможный такой шаг "не соответствует международному праву" и повредит усилиям добиться долгосрочного мира в регионе. Западные СМИ тогда поясняли, что такие заявления нынешней американской администрации свидетельствуют о возвращении к традиционной, 40-летней политике США по этому вопросу: только при администрации предыдущего президента США Дональда Трампа в Белом доме отказывались ставить под сомнение законность израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Обострение палестино-израильского конфликта

22
Дым после израильского авиаудара по сектору ГазаИзраильские танки направляются к границе сектора ГазаПоследствия авиаударов Израиля в ГазеЖители израильского Ашкелона укрываются во время ракетного обстрелаАртиллерийский обстрел сектора Газа израильскими военнослужащимиЭвакуация жителей приграничного с Газой города СдеротПохороны в Тель-АвивеИзраильская противоракетная система "Железный купол" перехватывает ракеты, запущенные из сектора ГазаЭвакуация жителей северных районов сектора ГазаТела погибших в результате обстрелов в секторе ГазаНа месте проведения фестиваля электронной музыки, который подвергся нападению палестинского движения ХАМАСРакетный удар по высотным зданиям в секторе ГазаРакета, выпущенная в сторону ИзраиляСожженный израильский танк близ сектора ГазаЖитель израильского Ашкелона тушит горящие машины после ракетной атаки со стороны сектора ГазаЖители Ашкелона бегут в укрытие во время ракетного обстрела ИзраиляПалестинцы на захваченном израильском военном джипе на улицах сектора ГазаРакетный удар по южным и центральным районам Израиля утром 7 октябряИзраильский полицейский на улице АшкелонаЖилое здание в израильском Ашкелоне после ракетной атакиЖители сектора Газа держат номерной знак от израильской военной техникиРакеты, выпущенные палестинцами по Израилю
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Израиль ООН Фолькер Тюрк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Расследование ЦАХАЛ показало, что военные Израиля не стреляли по гумконвою 29 февраля

Расследование ЦАХАЛ показало, что военные Израиля не стреляли по гумконвою 29 февраля

Власти Киото запретили туристам проход в ряд районов из-за приставаний к гейшам

Власти Киото запретили туристам проход в ряд районов из-за приставаний к гейшам

Что случилось этой ночью: пятница, 8 марта

Президент США призвал помочь Украине "остановить Россию"

Байден заявил, что американских военных не отправят на Украину

Байден заявил, что американских военных не отправят на Украину

Устройства связи обнаружены на китайских грузовых кранах в портах США

Глава Минобороны Польши заявил, что польских солдат не будет на Украине

Глава Минобороны Польши заявил, что польских солдат не будет на Украине

Швеция вступила в НАТО

Парижская квартира Карла Лагерфельда выставлена на продажу за 5,3 млн евро

Парижская квартира Карла Лагерфельда выставлена на продажу за 5,3 млн евро

Германия продлила внешнее управление активами "Роснефти" до 10 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });