ООН увидела в поселенческой активности Израиля помехи к созданию государства палестинцев

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Обстановка с поселенческой активностью израильтян на палестинских территориях ухудшает перспективы формирования государственности палестинцев, заявил в пятницу верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

"Насилие поселенцев и правонарушения, связанные с поселениями, достигли новых шокирующих уровней, оно рискует устранить любую практическую возможность создать жизнеспособное палестинское государство", - приводят западные СМИ слова Тюрка.

Его заявления прозвучали, когда он представлял доклад, посвященный поселенческой активности Израиля. Согласно данным ООН и из других источников, за 12 месяцев до октября 2023 года зафиксировано появление на Западном берегу реки Иордан еще 24,3 тыс. новых израильских построек. Это самый высокий показатель с момента начала наблюдений в 2017 году.

Также в докладе утверждается, что поселенцы и израильские власти демонстрируют все более интенсивные и регулярные акты насилия против палестинцев на Западном берегу реки Иордан, особенно после нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года.

В феврале госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне разочарованы планами Израиля возвести еще 3,3 тыс. домов в израильских поселениях на Западном берегу реки Иордан. Госсекретарь отметил, что возможный такой шаг "не соответствует международному праву" и повредит усилиям добиться долгосрочного мира в регионе. Западные СМИ тогда поясняли, что такие заявления нынешней американской администрации свидетельствуют о возвращении к традиционной, 40-летней политике США по этому вопросу: только при администрации предыдущего президента США Дональда Трампа в Белом доме отказывались ставить под сомнение законность израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.