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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

Израиль раскритиковал решение Канады и Швеции снова финансировать БАПОР

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Израиль считает ошибкой решение Канады и Швеции возобновить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), сообщил в субботу вечером израильский МИД.

"Решение Канады и Швеции возобновить финансирование БАПОР (...) являются серьезной ошибкой, негласной поддержкой со стороны правительств Канады и Швеции дальнейшего игнорирования участия сотрудников БАПОР в террористической деятельности", - написал представитель израильского внешнеполитического ведомства Лиор Хайат в соцсети X.

"Израиль призывает правительства Канады и Швеции прекратить финансирование и не поддерживать организацию, в рядах которой - сотни членов ХАМАС", - добавил он.

По мнению министерства, БАПОР "не будет содействовать урегулированию в секторе Газа".

В январе Израиль обвинил 12 сотрудников БАПОР в участии в нападении палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

После израильских обвинений ряд стран приостановил финансирование агентства, а США и Британия дали понять, что не возобновят выделение средств до окончания расследования ООН.

Ранее в субботу власти Швеции заявили, что вновь финансируют БАПОР. Канада объявила о возобновлении поддержки накануне.

В начале марта армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что, по информации израильской стороны, около 450 членов различных группировок, в основном ХАМАС, являлись сотрудниками БАПОР.

ХАМАС БАПОР Израиль Швеция
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