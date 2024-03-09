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Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" приводнится в Атлантике 12 марта

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Американский пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем, в состав которого входит космонавт "Роскосмоса" Константин Борисов, должен приводниться в Атлантике 12 марта, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Приводнение планируется во вторник в 05:35 по времени Восточного побережья США (в 13:35 по Москве) у побережья Флориды", - говорится в сообщении. 11 марта корабль расстыкуется с МКС.

В рамках завершения миссии Crew-7, которая продолжалась на орбите шесть с половиной месяцев, на Землю Борисов вернется вместе с астронавтом NASA Жасмин Могбели, астронавтом Европейского космического агентства (ESA) датчанином Андреасом Могенсеном, а также астронавтом Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукавой.

После отбытия корабля на станции продолжат работать космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб, астронавт NASA Лорал О'Хара и прибывшие на станцию 5 марта в рамках миссии Crew-8 космонавт "Роскосмоса" Александр Гребенкин и астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс.

Crew Dragon NASA SpaceX
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