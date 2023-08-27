Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" в составе экипажа состыковался с МКС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Американский многоразовый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с тремя астронавтами и космонавтом "Роскосмоса" на борту, выведенный накануне на орбиту, в воскресенье успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает НАСА.

В состав международного экипажа в рамках миссии Crew-7 входят женщина-астронавт НАСА Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства (ESA) датчанин Андреас Могенсен, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава и космонавт "Роскосмоса" Константин Борисов.

Пристыковка осуществлена в автоматическом режиме к модулю Harmony американского сегмента МКС в 09:16 по времени Восточного побережья США (в 16:16 по Москве). Это уже третий полет данного многоразового корабля.

Корабль был запущен в субботу с помощью ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Планируется, что в общей сложности экипаж проведет на станции полгода.

В июле прошлого года в рамках программы МКС "Роскосмос" и НАСА подписали соглашение о перекрестных полетах космонавтов и астронавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и российских "Союз МС".

В настоящий момент на МКС работают космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Андрей Федяев, астронавты НАСА Фрэнк Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт Объединенных Арабских Эмиратов Султан аль-Нейади.