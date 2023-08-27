Экипаж Crew Dragon после стыковки перешел на борт МКС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Вслед за стыковкой американского пилотируемого корабля Crew Dragon-5 с Международной космической станцией (МКС) в воскресенье между ними открылись люки, сообщило НАСА.

"Экипаж перешел на борт станции", - говорится в сообщении.

На МКС прибыл международный экипаж, в состав которого в рамках миссии Crew-7 входят женщина-астронавт НАСА Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства (ESA) датчанин Андреас Могенсен, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава и космонавт "Роскосмоса" Константин Борисов.

Автоматическая пристыковка к модулю Harmony американского сегмента станции была осуществлена в 09:16 по времени Восточного побережья США (в 16:16 по Москве).

Корабль был запущен в субботу с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Планируется, что в общей сложности экипаж проведет на станции полгода.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и НАСА подписали соглашение о перекрестных полетах космонавтов и астронавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и российских "Союз МС".

В настоящее время на МКС работают космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Андрей Федяев, астронавты НАСА Фрэнк Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт Объединенных Арабских Эмиратов Султан аль-Нейади.