В Армении увидели риск территориальных притязаний Баку в контексте договора о мире

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Армения стремится к подписанию соглашения о мире с Азербайджаном, однако видит риск притязаний азербайджанской стороны на суверенные армянские территории, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"С Азербайджаном мы обсуждаем не перемирие, а процесс достижения мира, обсуждаем проект мирного соглашения. По многим пунктам нам удалось достичь согласия, однако есть ключевые, очень важные вопросы, вокруг которых позиции сторон еще далеки друг от друга", - сказал он в интервью турецкому телеканалу TRT World.

По его словам, Армения желает внести Алма-Атинскую декларацию от 1991 года, на основе которой Ереван и Баку взаимно признают территориальную целостность друг друга, в проект соглашения о мире.

"Но мы видим, что Азербайджан не желает подписывать такой документ, они просто не включают данный пункт. Это вызывает вопросы. И есть подозрения, что у Азербайджана могут быть дальнейшие программы продолжить притязания на суверенные территории Армении. Для избежания этого, Азербайджан просто может подписать этот текст", - сказал Мирзоян.

Он также отметил, что Турция не может быть посредником в нормализации армяно-азербайджанских отношений, поскольку позиции Анкары и Баку в этом вопросе идентичны.