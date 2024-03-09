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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

Азербайджан потребовал от Армении немедленного освобождения четырех сел

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Баку требует от Еревана немедленного освобождения четырех неэксклавных сел, а также ставит вопрос по еще четырем эксклавным селам, сообщает в субботу пресс-служба заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева.

"Что касается 4-х неэксклавных азербайджанских сел (Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы - ИФ), оккупированных Арменией, принадлежность их Азербайджану бесспорна, и они подлежат немедленному освобождению", - говорится в сообщении.

Кроме того, в офисе вице-премьера отметили, что вопрос по четырем контролируемым Арменией эксклавным селам (Юхары Аскипара, Софулу, Бархударлы и Кярки - ИФ) Азербайджана будет решен в рамках процесса делимитации армяно-азербайджанской границы.

Вместе с тем в офисе вице-премьера заявили, что в настоящее время в Комиссии Азербайджана и Армении по делимитации государственной границы ведутся работы по созданию нормативно-правовой базы, необходимой для проведения делимитационных работ.

При этом в Баку опровергли информацию армянских СМИ об оккупации Азербайджаном 31 армянского села.

Азербайджан Армения
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