Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:20

Глава МИД Армении заявил, что в стране активно обсуждается идея вступления в ЕС

Глава МИД Армении заявил, что в стране активно обсуждается идея вступления в ЕС
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - В Армении активно обсуждаются новые возможности, в том числе идея вступления в Евросоюз, заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян.

"Учитывая все вызовы, которым мы вынуждены противостоять в течение последних трех-четырех лет, в Армении активно обсуждаются существующие новые возможности. Не раскрою секрета, если скажу, в этом ряду есть также идея членства в ЕС", - сказал он в интервью турецкому телеканалу TRT World.

По его словам, у народа Армении есть европейские устремления.

"И, как я уже сказал, мы проходим через процесс и посмотрим, каким будет его итог, в котором на данный момент никто не может быть уверенным или предугадать", - заявил Мирзоян.

Он отметил, что ЕС, США содействуют демократическим реформам Армении и институциональным преобразованиям.

В миреВ Армении заявили о желании участвовать в гражданских миссиях ЕвросоюзаЧитать подробнее

"Важно по возможности диверсифицировать, расширить круг партнеров, союзников. Это путь, по которому мы движемся, существенно углубляя наши отношения с ЕС и США, в то же время сохраняя традиционные связи, или же, к примеру, смотрим в сторону Востока. Мы строим с Индией отношения совершенно нового качества. В приоритете также урегулировать отношения с нашими соседями", - заявил глава армянского МИД.

Ранее спикер парламента республики Ален Симонян заявлял, что Армения готова углублять отношения с Евросоюзом и стать кандидатом на членство в ЕС.

Армения Арарат Мирзоян ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Пентагоне рассказали о существовавших планах реконструкции НЛО при их обнаружении

В Пентагоне рассказали о существовавших планах реконструкции НЛО при их обнаружении

Что случилось этой ночью: суббота, 9 марта

Трамп встретился с венгерским премьером во Флориде

Трамп встретился с венгерским премьером во Флориде

Сенат США одобрил пакет законопроектов о расходах в 2024 финансовом году

Сенат США одобрил пакет законопроектов о расходах в 2024 финансовом году

Байден готов подписать закон о запрете TikTok после его одобрения Конгрессом

Байден готов подписать закон о запрете TikTok после его одобрения Конгрессом

Трамп внес залог в размере $91,63 млн по делу о клевете

Военная операция на Украине

Эрдоган готов организовать саммит по урегулированию конфликта на Украине

Эрдоган готов организовать саммит по урегулированию конфликта на Украине

Что произошло за день: пятница, 8 марта

Обострение палестино-израильского конфликта

Пять человек погибли в Газе из-за неудачного сброса на парашютах гумпомощи

Пять человек погибли в Газе из-за неудачного сброса на парашютах гумпомощи

ООН увидела в поселенческой активности Израиля помехи к созданию государства палестинцев

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });