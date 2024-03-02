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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Глава МИД Азербайджана отметил положительную динамику в переговорах с Арменией

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Положительная динамика наблюдается в мирных переговорах Баку и Еревана, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"В этом процессе важны личные встречи. В последнее время можно отметить положительную динамику в этом направлении. Прежде всего, хотелось бы отметить встречу Президента Азербайджана и премьер-министра Армении на Мюнхенской конференции по безопасности, инициированную канцлером Германии. В целом мы оцениваем встречу эту положительно. И после этой встречи было принято решение о проведении встречи министров иностранных дел", - сказал министр в рамках Дипломатического форума в Анталье.

По словам Байрамова, мирное соглашение должно быть постоянным, чтобы оно не создавало дополнительных вопросов в будущем.

"С января 2021 года Азербайджан начал предпринимать шаги по нормализации отношений с Арменией. В 2022 году Азербайджан объявил пять базовых принципов, имеющих важное значение. Эти пять базовых принципов были приняты Арменией. В то же время он был положительно оценен международным сообществом. Проект документа, подготовленный Азербайджаном и представленный другой стороне, также построен на тех же принципах и формируется в соответствии с нормами международного права", - сказал он.

Байрамов подчеркнул, что встречи делегаций по мирному процессу между Азербайджаном и Арменией имеют важное значение, отметив, что в течение 7 месяцев до встречи делегаций Азербайджана и Армении, состоявшейся в Берлине 28-29 февраля, переговоров в подобном составе по мирному соглашению не велось.

Азербайджан Армения
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