Байден заявил, что США никогда не оставят Израиль

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Израиль, не существует "красных линий", перейдя которые он лишился бы американской поддержки, заявил президент США Джо Байден.

"Я никогда не оставлю Израиль. Защита Израиля по-прежнему имеет решающее значение, так что нет никаких "красных линий" нет", - сказал он в интервью американскому телеканалу MSNBC в ответ на вопрос ведущего, есть ли какие-либо "красные линии", которые Израилю не следует переходить.

Глава Белого дома подчеркнул, что у израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху "есть право защищать Израиль и продолжать преследовать ХАМАС".

В то же время Байден назвал действия Нетаньяху, которые ведут к гибели невинных людей, "ошибкой", и "он должен, должен, должен обращать больше внимания" на это и учитывать последствия.

"По-моему, это больше вредит Израилю, чем помогает", - заявил американский президент.