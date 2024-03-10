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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

Трампа поддержали спонсоры его бывшего соперника по президентской гонке

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Предприниматели Ричард и Элизабет Уихлейн (более известны как Лиз и Дик), которые были одними из крупнейших доноров выбывшего из президентской гонки губернатора Флориды Рона Десантиса, решили поддержать Дональда Трампа. Об этом пишет Financial Times (FT).

По словам Лиз Уихлейн, супруги полагают, что Трамп вполне может победить, а добиться мощной поддержки Республиканской партии ему помогло уголовное преследование. При этом они неоднозначно относятся к политику: например, Лиз не нравится то, как Трамп разговаривает с людьми.

Десантис на свою кампанию получил от Уихлейнов $3 млн. Столько же они намереваются выделить Трампу, который в данный момент серьезно нуждается в поддержке спонсоров, так как тратит внушительную сумму своих средств на погашение судебных издержек. Например, недавно он проиграл суд по делу о клевете писательнице Джин Кэрролл и должен выплатить ей $83,3 млн.

Дональд Трамп Элизабет Уихлейн Рон Десантис
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