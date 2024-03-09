Трамп внес залог в размере $91,63 млн по делу о клевете

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп внес залог в размере $91,63 млн, чтобы обжаловать решение против него по делу о клевете Э. Джин Кэрролл, сообщают американские СМИ.

Уведомление о залоге и апелляции Трампа было направлено в пятницу в федеральный суд Нью-Йорка. Подача залога была обеспечена страховой компанией Chubb, которая отказалась обеспечивать деньгами любые другие апелляции экс-президента. Размер залога превышает на 10% сумму, указанную в решении суда.

Как поясняет агентство AP, подача залога до вынесения финального решения по делу необходима, чтобы показать серьезность намерений стороны, опротестовывающей решение. В случае проигрыша присужденная Кэрролл сумма будет перечислена ей в полном объеме. Если Трамп сумеет доказать собственную правоту, ему вернут $91,63 млн.

27 января 2024 года суд присяжных в Нью-Йорке обязал Трампа выплатить $83,3 млн штрафа в качестве компенсации за клевету писательнице и колумнистке Элизабет Джин Кэрролл. В сумму компенсации вошли $11 млн за ущерб, нанесенный репутации писательницы, $7,3 млн за эмоциональный вред, а также $65 млн в качестве штрафных санкций.