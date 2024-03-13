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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:07

Байден обеспечил себе выдвижение на ноябрьских выборах

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Джозеф Байден еще до окончательного подсчета голосов на проходящих в Джорджии, Вашингтоне, Миссисипи и на Гавайях предварительных выборах (праймериз) уже набрал достаточное количество делегатов, чтобы обеспечить себе выдвижение в президенты США от Демократической партии, сообщает CNN.

С учетом результатов праймериз и кокусов (неформальных встреч сторонников или членов политической партии) в других штатах Байден уже заручился поддержкой 1972 делегатов предстоящего съезда партии при необходимом для выдвижения в качестве кандидата на пост главы государства минимуме в 1968 голосов.

Телеканал прогнозирует, что вероятный соперник Байдена на президентских выборах от Республиканской партии экс-президент Дональд Трамп также обеспечит себе поддержку достаточного количества делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом в президенты на выборах. Пока, по данным CNN по состоянию на 03:00 по московскому времени среды, у него 1144 голоса при необходимом минимуме в 1215 голосов.

В случае, если Трамп наберет нужное число сторонников из делегатов съезда, Байден и Трамп могут завершить праймериз досрочно почти за три месяца до официальной даты их окончания 4 июня. Несмотря на это, официальное объявление их кандидатами на пост президента от Демократической и Республиканской партий произойдет только на съездах партий, которые пройдут летом.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.

США Джозеф Байден Дональд Трамп
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