США вводят обязательное климатическое раскрытие для публичных компаний

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) после двухлетней дискуссии приняла решение ввести для публичных компаний обязательное климатическое раскрытие, однако оно пока не будет включать в себя сведения о косвенных выбросах парниковых газов по цепочке производства и потребления (Scope 3).

Нормативный акт SEC, одобренный 3 из 5 голосов членов комиссии, еще на этапе обсуждения проекта вызвал бурное противодействие со стороны Республиканской партии и бизнес-лобби, которые возражали против увеличения регулятивной нагрузки на эмитентов, высказывали сомнение в наличии у SEC полномочий требовать раскрытия информации, не оказывающей прямого влияния на принятие инвестиционных решений.

В свою очередь SEC настаивает, что, принимая долго обсуждаемое решение о новых требованиях, она реагирует на запросы широкого круга инвесторов, которые считают климатические факторы все более важными для оценки привлекательности компаний, однако не имеют необходимой для этого стандартизованной, сравнимой, проверенной информации.

Эмитенты, помимо сведений о выбросах парниковых газов по Scope 1 и 2, должны будут раскрывать в ежегодной отчетности информацию о климатических рисках, которые могут оказать существенное влияние на стратегию, показатели, финансовое положение компании; о деятельности, затратах, сценариях, связанных с адаптацией к этим рискам; работе совета директоров и менеджмента по управлению климатическими рисками; планах и целевых показателях в сфере экологии; затратах, потерях в связи с неблагоприятными климатическими явлениями, говорится в пресс-релизе SEC.

Крупные компании (это до 3000 из 7000 американских эмитентов) должны начать обязательное раскрытие существенной для своего бизнеса климатической информации с отчетности за 2026 г.

Банк ING считает, что принятие новых требований обеспечит "прозрачность и сравнимость" климатической информации по публичным компаниям.

В первоначальном проекте нормативного акта SEC содержалось требование о раскрытии, помимо данных по Scope 1 (выбросы от деятельности самой компании) и Scope 2 (выбросы от ее энергопотребления), также сведений о косвенных выбросах парниковых газов.

В ходе консультаций, проводившихся SEC по проекту в 2022 году, поступило более 24 тыс. писем от эмитентов, аудиторов, экспертов, общественных организаций, граждан - значительно больше обычного. По итогам обсуждения комиссия согласилась с тем, что сбор информации по всей цепочке поставок и потребления товаров и услуг является для компаний сложным и трудозатратным.

Многие эмитенты выражали озабоченность, что раскрытие трудно верифицируемой информации о косвенных выбросах, которые находятся вне рамок контроля со стороны самой компании, создает риски предъявления ей судебных исков со стороны инвесторов.

Экологические организации в свою очередь настаивали, что сбор данных Scope 3 необходим, так как во многих случаях косвенные выбросы от деятельности компаний превышают ее собственный углеродный след, и многие корпорации уже и так добровольно раскрывают эту информацию.

По данным опроса Boston Consulting Group, те или иные данные по Scope 3 публикуют 53% из 1850 крупнейших американских корпораций – против 34% в 2021 году.

Республиканцы считают, что публичные компании обязаны раскрывать только те сведения, которые являются существенными для инвесторов, называя ESG-повестку политически мотивированной.

Противники новых требований планируют подать судебные иски, чтобы обжаловать нормативный акт. SEC считает, что поскольку мандат комиссии состоит в обеспечении инвесторов полной и правдивой информацией, необходимой для принятия инвестиционных решений, ей удастся отстоять свою позицию в судах.

Раскрытие существенной информации является базовым требованием американского законодательства о рынке ценных бумаг.

Американские корпорации, работающие в других странах, уже сталкиваются с необходимостью публиковать нефинансовые сведения. Раскрытие ESG-данных (включая выбросы по Scope 3) становится обязательным в Евросоюзе. Многие страны заявили о своей готовности внедрить международные стандарты климатического раскрытия, принятые в 2023 году Советом МСФО. Требование об обязательном раскрытии углеродных выбросов начало вводиться и в самих США – в Калифорнии.