SEC не спешит с введением обязательного климатического раскрытия, вызвавшего споры

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США не называет сроков принятия обязательных требований по раскрытию климатической информации, продолжая изучать комментарии, полученные от участников рынка в ходе общественных консультаций.

"Мы не пытаемся успеть к определенному времени", - сказал на слушаниях в Конгрессе председатель SEC Гэри Генслер.

По его словам, в частности, сотрудники комиссии изучают вопрос о целесообразности раскрытия публичными компаниями выбросов по Scope 3 (то есть по всей цепочке производства и поставок), дав понять, что это требование может не попасть в финальный вариант нормативного акта SEC.

"В связи со Scope 3 были подняты действительно важные вопросы. Нам нужно подумать, что делать со Scope 3", - считает он.

Согласно проекту нормативного акта SEC, для крупных компаний планировалось ввести обязательное раскрытие выбросов и по Scope 3.

Планируемый акт SEC вызывал бурную дискуссию, в том числе и на политическом уровне.

Конгрессмены-республиканцы внесли на рассмотрение Палаты представителей законопроект, призванный заблокировать готовящийся нормативный акт комиссии (которая контролируется сейчас Демократической партией). Компании, согласно республиканским законопроектам, обязаны будут раскрывать только те сведения, которые являются существенными для инвесторов.

Республиканцы считают, что ESG-требования к компаниям являются политически мотивированными, предполагают раскрытие несущественной для инвесторов информации, ведут к снижению инвестиционного дохода американцев от вложений на финансовом рынке.

В то же время 80 конгрессменов-демократов в коллективном письме к Генслеру призвали как можно скорее завершить разработку документа, учитывая высокий интерес инвесторов к этой тематике.

SEC обнародовала свой проект в марте 2022 года, направив его на общественные консультации. Регулятор планирует обязать эмитентов включать в проспекты и отчетность информацию о связанных с климатом рисках, которые могут оказать существенное влияние на бизнес, финансовые показатели. Комиссия получила в ходе обсуждения более 15 тысяч отзывов.