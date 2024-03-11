У приходящих голосовать в посольство в Ригу россиян будут проверять ВНЖ и визы

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Государственная полиция и Государственная пограничная охрана (ГПО) Латвии предупредили о проверках российских избирателей, которые будут приходить голосовать на президентских выборов в посольство в Риге, на предмет наличия прав на пребывание в стране.

"Доступ к посольству (России в Латвии - ИФ) будет соответствующим образом контролироваться - вместе с ГПО будут созданы пункты проверки видов на жительство и виз", - сообщил начальник Государственной полиции Армандс Рукс в программе "900 секунд" на латвийском телеканале TV3.

Он призвал живущих в Латвии граждан России, которые намерены пойти голосовать, учитывать возможные проверки на улицах. Он допустил, что эти проверки могут выявить серьезные нарушения правил пребывания в стране, что может привести к началу процедуры выдворения. Для соблюдения установленного правовыми нормами порядка в проверках также будут участвовать представители Управления по делам гражданства и миграции.

На территории российского посольства в Риге будут работать два избирательных участка. Выборы пройдут 15-17 марта.