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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

В Южной Осетии будут работать 11 участков на выборах президента России

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Южной Осетии на выборах президента России будут работать 11 избирательных участков, сообщил президент республики Алан Гаглоев.

На совещании по подготовке к голосованию он уточнил, что шесть участков будут открыты в Цхинвале, пять - в районах. Кроме того, будет обеспечена работа выездных комиссий.

"Голосование будет проходить в течение трех дней - с 15 по 17 марта, и я уверен, что за это время мы каждому избирателю в Южной Осетии дадим возможность сделать свой выбор. Мы помним, что Владимир Путин лично сделал очень многое для Южной Осетии, для спасения осетинского народа, а на нашей встрече в марте прошлого года еще раз обозначил свое особое отношение к Южной Осетии", - сказал Гаглоев.

На совещании он распорядился перевести силовые структуры на усиленный режим несения службы для обеспечения безопасности во время выборов президента России.

Он также призвал население принять активное участие в голосовании.

"Учитывая, что это одно из важнейших политических событий, мы должны максимально ответственно подойти к проведению выборов. Между администрацией президента и посольством России в Южной Осетии налажено самое плотное взаимодействие для решения всех вопросов и возникающих проблем", - отметил он.

По данным властей республики, в настоящее время порядка 95% жителей Южной Осетии (с населением более 50 тысяч человек - ИФ) имеют двойное гражданство - югоосетинское и российское.

В мае 2022 года президент России утвердил для граждан Южной Осетии упрощенную процедуру приема в российское гражданство.

Алан Гаглоев Владимир Путин Южная Осетия Цхинвали
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