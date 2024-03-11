Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

МИД Иордании предупредил о последствиях ограничения доступа к Аль-Аксе в Рамадан

МИД Иордании предупредил о последствиях ограничения доступа к Аль-Аксе в Рамадан
Фото: Mustafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Введение ограничений со стороны Израиля к доступу для мусульман к мечети Аль-Акса во время священного для мусульман месяца Рамадан создают взрывоопасную ситуацию, заявил министр иностранных дел Иордании Аймана Сафади. Его цитируют ближневосточные СМИ.

По словам главы МИД, в Иордании солидарны с палестинской позицией: такие ограничения являются посягательством на свободу вероисповедания. Он считает, что ситуация может стать "взрывоопасной".

В Израиле объяснили ограничения соображениями безопасности. Введен лимит количества человек, которые могут находиться в мечети одновременно.

Иордания, согласно заключенным с Израилем договоренностям, считается хранителем мусульманских священных мест в Иерусалиме.

Иерусалим Иордания МИД Израиль Аль-Акса Айман Сафади
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хакеры прерывали работу заводов бельгийской пивоварни Duvel

Хакеры прерывали работу заводов бельгийской пивоварни Duvel

Флаг Швеции поднят в штаб-квартире НАТО

Флаг Швеции поднят в штаб-квартире НАТО

У приходящих голосовать в посольство в Ригу россиян будут проверять ВНЖ и визы

Чистая прибыль Saudi Aramco в 2023 г. стала второй по размеру в истории компании

Что случилось этой ночью: понедельник, 11 марта

Правые партии опережают левых на выборах в парламент Португалии

Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху рассчитывает, что бои в секторе Газа продлятся не больше двух месяцев

Нетаньяху рассчитывает, что бои в секторе Газа продлятся не больше двух месяцев

Что произошло за день: воскресенье, 10 марта

Российский космонавт Кононенко стал командиром МКС

Российский космонавт Кононенко стал командиром МКС
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });