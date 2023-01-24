Король Иордании заявил Нетаньяху о важности соблюдать статус-кво вокруг мечети Аль-Акса

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Король Иордании Абдалла II принял в Аммане премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, и, в частности, заявил о необходимости сохранения статус-кво вокруг мечети Аль-Акса в Иерусалиме, пишет иорданское издание Roya News.

По его данным, король "указал на важность соблюдения исторического и правового статуса мечети Аль-Акса на Храмовой горе", а также призвал к прекращению насилия в регионе.

Король заверил, что Иордания поддерживает формулу "два государства для двух народов", которая гарантирует создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

В конце декабря 2022 года Абдалла II заявил CNN, что его страна готова к участию в конфликте в случае, если члены нового израильского правительства будут добиваться изменения статуса Иерусалима. Он тогда выразил обеспокоенность ситуацией со статусом Иерусалима и, в частности, об опеке над мусульманскими святынями, которую сейчас осуществляет Иордания в соответствии с договором 1994 года.

Наиболее остро ситуация стоит с мечетью Аль-Акса, находящейся на Храмовой горе в Старом городе в Восточном Иерусалиме. Это третья по значимости святыня ислама, однако, иудеи также считают его самым священным местом, и правые политики часто призывают к тому, чтобы и у евреев было право там молиться.