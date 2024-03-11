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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Глава МИД ФРГ выразила недоумение в связи с заявлением папы римского по Украине

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что не разделяет призывы папы римского Франциска начать переговоры для нормализации ситуации на Украине.

"Мне действительно интересно, о чем он думал в момент этих высказываний. Я не могу понять", - приводит ее слова издание T-online.

При этом она выразила мнение, что нельзя добиться мира, если не проявлять силу, пояснив, что имеет в виду, в частности, поставки оружия Украине.

На просьбу прокомментировать отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца поставить Украине ракеты Taurus, Бербок сказала: "Мы будем разговаривать об этом, но не публично".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с пониманием относятся к высказываниям папы римского Франциска о переговорах для разрешения ситуации на Украине. "В целом ту мысль, которую он говорил, конечно, вполне можно понять. Он высказывался в пользу переговоров. Вы знаете, что и наш президент неоднократно говорил о нашей готовности и открытости решать наши проблемы путем переговоров. И это предпочтительнее", - сказал Песков.

"Но вы знаете, что, к сожалению, и высказывания папы, и неоднократные заявления других сторон, в том числе наши, в последнее время натыкаются на абсолютно жесткое отрицание со стороны киевского режима, а они не допускают возможность ведения каких-либо переговоров", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

Песков допустил, что подобная позиция Киева подпитывается заявлениями "многих европейских стран, которые и дальше делают все для того, чтобы обречь Россию на неминуемое, как они считают, стратегическое поражение".

Анналена Бербок Дмитрий Песков Франциск Украина Германия
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