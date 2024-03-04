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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Шольц отверг поставку Киеву ракет Taurus, если для атаки потребуются военные ФРГ

Шольц отверг поставку Киеву ракет Taurus, если для атаки потребуются военные ФРГ
Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Олаф Шольц в понедельник отверг возможность поставок Киеву авиационных крылатых ракет Taurus, если для управления ими нужна будет помощь немецких военных.

"Вы не можете передать систему вооружений, которая имеет значительную дальность, и не подумать о том, как осуществлять контроль за ней", - приводят западные СМИ его слова.

"И если вам нужен такой контроль, и при этом возможен лишь вариант с участием немецких солдат, то такой вариант совершенно неприемлем для меня", - добавил он.

Ранее Шольц неоднократно отказывался от поставок Украине ракет Taurus, хотя среди соратников Шольца в Социал-демократической партии в составе правящей коалиции ФРГ звучали призывы направить их Украине.

Между тем в МИД РФ потребовали от Берлина объяснений в связи с публикацией переговоров германских официальных лиц о поставках Киеву дальнобойных ракет для ударов по Крымскому мосту. "Требуем от Германии объяснений. Официальный Берлин обязан их оперативно предоставить", - заявила 1 марта официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, "попытки уйти от ответов на вопросы буду рассматриваться как признание вины".

В воскресенье издание The Wall Street Journal сообщало, что высокопоставленные немецкие официальные лица подтвердили подлинность записи. В свою очередь министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что появление в СМИ записи разговоров немецких офицеров о поставке Украине ракет для ударов по Крымскому мосту является попыткой посеять раздор.

Украина Германия Олаф Шольц Taurus
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