Белый дом запросил у Конгресса почти $850 млрд на финансирование Пентагона

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена запросила Конгресс о выделении в бюджет Пентагона в 2025 финансовом году $849,8 млрд, сообщило в понедельник издание Breaking Defense.

По сравнению текущим финансовым году бюджет военного ведомства уменьшится на $10 млрд, отмечает издание.

Запрос Пентагона включает $167,5 млрд на финансирование закупок вооружений, $143,2 млрд на исследования и разработки, $339,6 млрд на проведение операций и обеспечение, $181 млрд на довольствие военнослужащих, $17,5 млрд на строительство и $45,5 млрд на другие программы.

В рамках бюджета предполагается выделение $49,2 млрд для модернизации и развития стратегических ядерных сил, $28,4 млрд на нужды системы противоракетной обороны и $9,8 млрд на разработки систем гиперзвукового оружия и ракет дальнего радиуса действия. Для поддержания и развития космических систем предполагается выделение $33,7 млрд, в том числе $4,7 млрд для дальнейшего развития системы предупреждения о ракетном нападении.

В целом около $262,6 млрд предполагается направить на нужды ВВС США, $257,6 млрд - ВМС, $185,5 млрд - армии и еще около $143,7 млрд - на обеспечение различных ведомств Пентагона.