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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:04

Конгрессмены-республиканцы подвергли резкой критике бюджетный запрос Байдена

Конгрессмены-республиканцы подвергли резкой критике бюджетный запрос Байдена
Фото: Zuma/TASS

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Дорожной картой, которая ведет к упадку Америки, назвали в совместном заявлении представители Республиканской партии в Палате представителей обнародованный бюджетный запрос президента Джо Байдена на 2025 финансовый год, сообщает телеканал Fox News.

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"Цена предлагаемого президентом Байденом бюджета является еще одним вопиющим напоминанием о ненасытном аппетите этой администрации к безрассудным расходам и пренебрежении демократов финансовой ответственностью", - говорится в заявлении, распространенном спикером палаты Майком Джонсоном и рядом других видных республиканцев.

В нем подчеркивается, что "бюджет Байдена не просто не соответствует действительности - это дорожная карта по ускорению упадка Америки".

Законодатели отметили: "В то время как трудолюбивые американцы борются с сокрушительной инфляцией и растущим государственным долгом, президент увеличил бы их страдания, потратив триллионы дополнительных долларов налогоплательщиков на продвижение своей левой программы".

По данным The U.S. Debt Clock, государственный долг США в настоящее время превышает $34,5 трлн.

Как сообщалось, бюджетный план Байдена на сумму $7,3 трлн включает, в частности, выделение $1,5 млрд на противодействие России. Из этой суммы $482 млн администрация США запрашивает на помощь Украине.

Кроме того, Байден хочет выделить $400 млн на противодействие Китаю, а также $241 млн в качестве военной помощи для "подтверждения приверженности американской национальной безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе".

Джо Байден США
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