Спикер палаты представителей отверг предложенный администрацией Байдена бюджет

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Спикер палаты представителей США Майк Джонсон в соцсети X раскритиковал опубликованный в понедельник запрос администрации президента Джо Байдена о выделении средств на 2025 финансовый год.

"Республиканцы палаты представителей отвергают ошибочное бюджетное предложение Байдена и приняли шаги по возвращению народа на путь финансового здравомыслия", - говорится в совместном заявлении Джонсона и ряда других членов палаты.

По мнению спикера, предложенный бюджет является "планом действий по ускорению упадка Америки".

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена хочет выделить $1,5 млрд на противодействие России в рамках бюджета страны на 2025 финансовый год. Из этой суммы $482 млн администрация США запрашивает на помощь Украине.

Кроме того, Байден хочет выделить $400 млн на противодействие Китаю, а также $241 млн в качестве военной помощи для "подтверждения приверженности американской национальной безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе".

Еще $25 млн предусмотрены для нового "Фонда противодействия российским злонамеренным субъектам в Африке", а также для повышения оперативности реагирования сил безопасности.

Кроме того, американская администрация предлагает направить $19,8 млрд бюджетных средств на продолжение модернизации ядерных вооружений.

Проект бюджета предполагает также инвестиции в размере $50 млн в увеличение капитала Европейского банка реконструкции и развития.

Запрос президента США поступит на рассмотрение в Конгресс и может быть изменен.